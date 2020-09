SPERIMENTAZIONE

MIRA Strade temporaneamente chiuse al traffico in prossimità delle scuole e parcheggi veloci da 15 minuti per rispettare le norme Anticovid ed evitare assembramenti di genitori e nonni con la vigilanza di polizia locale e volontari di Protezione Civile. L'inizio dell'anno scolastico quest'anno a Mira, porterà notevoli cambiamenti, anche nella viabilità locale. Il sindaco Marco Dori, l'assessore alla Mobilità Maurizio Barberini e Elena Tessari assessore alle Politiche Educative hanno elaborato, in via sperimentale, una rivoluzione delle strade in prossimità degli istituti scolastici. «Per entrare ed uscire da scuola in sicurezza, evitando assembramenti e caos di auto precisa il sindaco Dori abbiamo introdotto attorno ad alcuni plessi scolastici delle modifiche temporanee alla viabilità, in modo da permettere agli studenti un ingresso in sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid».

A supportare la Polizia Locale ed i volontari di Protezione Civile saranno presenti anche i nonni vigile. «I nodi critici sono stati individuati grazie al coordinamento tra amministrazione comunale, direzioni didattiche e rappresentanti dei genitori sottolinea l'assessore Tessari - che in questi mesi si è regolarmente incontrato per pianificare l'avvio dell'anno scolastico». Questi i punti essenziali della nuova ordinanza. A Oriago ci saranno due novità: la chiusura al traffico veicolare di via Monte Fumo, con accesso consentito solo ai residenti e al personale scolastico, oltre alla chiusura, già introdotta da anni in via Marmolada. A Oriago sud, in prossimità della scuola media Alighieri saranno chiuse temporaneamente al traffico gli accessi da via Lago di Lecco, Lago Trasimeno e via Lago di Garda, per lasciare libero il piazzale di fronte alla scuola mentre sarà possibile le sosta veloce (max 15 minuti) in via Sabbiona e nel parcheggio dello stadio Marco Parma. A Mira Taglio l'area attorno alla scuola primaria U. Foscolo e dell'infanzia Villa Lenzi, sarà interdetta alle auto e sarà consentito solo l'accesso del pulmino della scuola e le persone con disabilità mentre nelle prime file via via Oberdan sarà istituito il parcheggio veloce (15 min). Borbiago è allo studio la chiusura di via Pisa, in prossimità delle scuole Petrarca e Parini, che per ora sarà presieduta dalla polizia locale. A Mira Porte è prevista la chiusura parziale di via Bernini, con le barriere che verranno posizionate all'intersezione con via Borromini e con il parcheggio pubblico ad Est. Sarà consentito solo l'accesso ai residenti, mentre le famiglie degli alunni utilizzeranno i parcheggi in zona. A Gambarare via Bassa in prossimità delle scuole Nievo e Galilei ci sarà un presidio di polizia locale, in attesa di definire una nuova viabilità. «Abbiamo previsto un primo periodo di prova spiega l'assessore Barberini - utile per capire ulteriori aggiustamenti mentre è stato confermato il servizio di trasporto scolastico e si sta potenziando altre forme di mobilità, come il pedibus e lo spostamento in bicicletta».

Luisa Giantin

