Sperimentazione a Torre per pulire l'aria Un mini ring per utilizzare di più la bici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPERIMENTAZIONEPORDENONE Aria più pulita a Torre. La sperimentazione di una sorta di mini ring nel quartiere, che pare stia raccogliendo già i consensi di molti residenti, è cominciata da qualche giorno. E proprio per questo, in attesa dei primissimi riscontri, che l'amministrazione Ciriani preferisce muoversi con cautela e soprattutto attendere che il piano susciti delle reazioni tra chi vive nel quartiere. Al momento, per qualcuno che sostiene che la misura adottata non è sufficiente, altri hanno fatto notare come l'idea di base è...