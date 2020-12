Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria ha dichiarato chiuso il focolaio sviluppatosi dal 31 ottobre nella casa di riposo Arcobaleno di Cordenons. 19 anziani contagiati (di cui 5 deceduti) e 25 dipendenti positivi: questi i numeri che hanno caratterizzato il cluster. Da oggi, con prudenza e gradualità, saranno messe in atto tutte le misure organizzative atte al ripristino graduale della normalità all'interno della Casa di Riposo, particolarmente importanti in questo momento proprio in vista delle ormai imminenti festività natalizie. Già da questa settimana il servizio educativo ha ripreso la programmazione delle videochiamate tra anziani e familiari. Da gennaio, inoltre, saranno calendarizzati i nuovi ingressi degli anziani, rimasti sospesi in questo periodo.

«Le misure di prevenzione della diffusione del virus resteranno comunque alte, come da indicazioni nazionali e regionali, nell'ottica della massima tutela di ospiti e personale.

«La presidente, il consiglio di amministrazione e la direzione - si legge in una nota del centro anziani cordenonese - ringraziano tutto il personale che, a qualsiasi titolo e qualifica, si è speso in questo momento che nessuno avrebbe mai pensato di dover affrontare, per tutelare la salute degli anziani e si è impegnato affinchè il virus non si diffondesse in altri nuclei della Casa di Riposo, con grande umanità oltre che con mirabile spirito di sacrificio. Ringraziamo inoltre l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e la Protezione Civile locale per la vicinanza e la collaborazione dimostrate in questo delicato periodo. Un pensiero speciale va inoltre alle famiglie degli anziani che purtroppo non ci sono più, il vuoto che in tutti noi lasciano sarà incolmabile».

