LA SVOLTA

SANTA MARIA DI SALA Le forti pressioni trasversali hanno dato i frutti sperati. Ronal Group ci ripensa o, forse, prende tempo e sospende la procedura di chiusura dello stabilimento della Speedline di Tabina. Il primo a darne l'annuncio è stato il sindaco di Santa Maria di Sala Nicola Fragomeni al termine del tavolo di trattativa, durato quasi tre ore, convocato ieri mattina da remoto dal coordinatore per le crisi d'imprese del ministero dello Sviluppo economico Luca Anibaletti, tavolo al quale hanno partecipato le istituzioni locali e le rappresentanze sindacali e datoriali e che verrà aggiornato entro Natale. «Io sono solo l'ultima ruota del carro ma anche quello che ascolta le famiglie del territorio commenta Nicola Fragomeni e noi, come amministrazione comunale abbiamo diverse cose in piedi con Speedline. Non molto tempo fa mi è pervenuta una richiesta per aprire un nuovo capannone e non mai capito perché un'azienda che decide di acquistarlo poi debba andarsene. Ci sono tutte le possibilità per trovare soluzioni negli interessi dei lavoratori e delle loro famiglie e ciò che Ronal ci ha chiesto per noi è pronto».

I PRESENTI

Oltre al sindaco di Santa Maria di Sala al vertice di ieri erano presenti anche Deborah Onisto, delegata del sindaco Metropolitano Luigi Brugnaro, l'assessore al lavoro della Regione Veneto Elena Donazzan, il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese, i delegati sindacali locali e nazionali di Fim Cisl e di Fiom Cgil, ma soprattutto, ed era una circostanza per nulla scontata alla vigilia del vertice, questa volta a rappresentare la multinazionale svizzera al tavolo ministeriale non erano presenti solo legali ed advisor senza alcun potere decisionale ma l'amministratore delegato di Ronal Group Olivier Brauner. Ovvero l'unico ad avere davvero in mano le sorti del sito produttivo della Speedline, che produce cerchi in lega per auto alta di gamma, quali Ferrari, Maserati e Lamborghini. Il manager era inizialmente determinato a delocalizzare la produzione in Polonia adducendo problemi di bilancio aziendale sempre contestati dalle rappresentanze sindacali dello stabilimento di Tabina, considerato per la qualità del prodotto finito un fiore all'occhiello della locale filiera dell'automotive.

CONFRONTO DIRETTO

«La cosa fondamentale è avere ottenuto un confronto diretto con la proprietà sottolinea la delegata del sindaco metropolitano di Venezia Deborah Onisto e come ha più volte ricordato Luigi Brugnaro, mai si è verificato che un intero territorio, con le associazioni di categoria, sindacati e filiera produttiva si siano dimostrati disponibili a mettersi ad un tavolo per cercare soluzioni possibili per salvare un'azienda strategica del territorio. Ringrazio il Mise che si è velocemente adoperato per arrivare all'incontro di oggi. E soprattutto all'esito finale a cui ha portato. È un primo passo per che servirà per capire meglio la situazione e studiare possibili soluzioni assieme all'azienda per salvare posti di lavoro ma anche per la competitività del Paese».

«La sospensione della chiusura di Speedline è una notizia che attendavamo osserva prudente il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon - ma ora non dobbiamo abbassare la guardia, visti gli atteggiamenti precedenti che l'azienda ha avuto nei confronti delle istituzioni».

Paolo Guidone

