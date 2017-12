Spazzaneve bloccati: Cortina paralizzata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAOSCORTINA Traffico intenso e neve fresca: la somma di queste due condizioni ha causato alcuni incidenti di lieve entità, ma soprattutto ha creato disagi e ritardi nella circolazione, sulla statale 51 di Alemagna, per raggiungere Cortina e per lasciare la conca, al termine della giornata sugli sci. I mezzi spartineve sono stati ostacolati nel loro lavoro dai numerosi veicoli presenti, al culmine delle vacanze di Natale, nella giornata scelta da molti ospiti per salire in montagna. A questo si è aggiunto il passaggio di diversi grossi...