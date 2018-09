Spazio stasera ai vincitori del premio Malattia della Vallata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stasera sarà la Loggia del Municipio, alle 19, ad accogliere i vincitori della 31° Edizione del premio letterario dedicato a Giuseppe Malattia della Vallata. Un'edizione che ha visto l'abbandono della poesia in lingua italiana per dedicarsi solo a quella scritta nei dialetti e lingue minoritarie. La risposta è stata eccellente e tra i 189 partecipanti la vittoria, decretata dalla giuria presieduta da Tommaso Scappaticci, è andata alla siciliana Saragei Antonini con U Chiovu il chiodo: un inno all'amore, difficile, complicato, ma non per...