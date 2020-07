Uscirà tra pochi giorni il nuovo bando per l'assegnazione della gestione della palestra di Santa Margherita. L'unico vincolo per il nuovo assegnatario sarà l'obbligo di garantire il servizio spazio cuccioli L'isola che non c'è, gestito dal 2008 fino ad oggi dall'Eutonia Club con il Comune. «Viene così confermata la volontà dell'amministrazione di garantire un servizio molto apprezzato dalle famiglie» dice l'assessore alle politiche educative Paolo Romor. Con il nuovo mandato, diversamente da come avvenuto fino ad ora, la palestra inoltre non sarà più soggetta ad un affitto ma dovrà provvedere al restauro dei locali, che consistono in tre sale, compresa quella con entrata autonoma dello spazio cuccioli. «Un'ottima possibilità per chi gestisce l'impianto e per il miglioramento del bene, dove anche la sala dello spazio destinato ai bambini sarà messa in sicurezza» ha detto Romor, confermando quanto l'amministrazione comunale tenga a questo importante servizio. «Proprio per continuare a garantire questa offerta per l'infanzia il Comune ogni anno per 6 anni la finanzierà con 60 mila euro. - ha annunciato l'assessore - In quella zona non ci sono servizi comunali. Nel nuovo bando i soggetti dovranno dimostrare le garanzie necessarie e la capacità professionale per poter continuare a gestire lo spazio cuccioli, a cui il Comune non intende rinunciare» ha concluso Romor. Lo spazio cuccioli è un servizio educativo per l'infanzia che copre la stessa fascia del nido, dai 12 ai 36 mesi, ma ha una struttura più agile. Senza disporre di una cucina, i bambini infatti vengono accolti solo per mezza giornata. (f.cat.)

