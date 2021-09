Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPAZIUDINE (cdm) È ancora emergenza spazi per le scuole udinesi. E così, per alcuni ragazzi, il turno pomeridiano, seppur uscito dalla porta, finisce per rientrare dalla finestra, sebbene con tutte le virgolette del caso. Perché, come tiene a ricordare l'ufficio scolastico provinciale, il piano trasporti uscito dal tavolo prefettizio non è in discussione. Allo Stringher i container promessi saranno pronti «il 10 ottobre». «Come avevo...