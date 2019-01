Spazi solo a chi ripudia il fascismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEADRIA Dopo l'incidente di percorso avvenuto sabato con il banchetto di Casapound, le liste Ibc, SiamoAdria e Adria Civica, che fanno capo al primo cittadino Omar Barbierato, propongono una modifica al regolamento per l'occupazione di suolo pubblico. Tale variazione, già approvata in altri Comuni, rappresenta, a loro avviso, una misura per rispettare i dettami della Costituzione. «I soggetti richiedenti la concessione di uno spazio pubblico, sala pubblica o qualunque altro luogo di proprietà comunale per lo svolgimento della...