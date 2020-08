VENEZIA I vescovi sono pronti a mettere a disposizione delle scuole spazi parrocchiali o diocesani per favorire lo svolgimento delle attività degli istituti statali e paritari che riapriranno il 14 settembre prossimo, ma che ancora non hanno soluzioni tali da garantire il distanziamento in aula degli alunni. È quanto emerso dalla riunione di ieri, in videoconferenza, della Conferenza episcopale triveneta, presieduta dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia.

Potrebbe accadere, alcune parrocchie ci stanno già ragionando, che quegli stessi patronati che negli anni Settanta erano diventati succursali delle scuole per poter accogliere tutti i bambini e i ragazzi figli del boom demografico e che non ci stavano nelle sedi principali, tornino a trasformarsi, almeno part time, in luoghi di lezioni, interrogazioni e compiti in classe.

L'incontro via web tra i vescovi ha messo all'ordine del giorno anche la ripartenza delle attività pastorali alla fine delle vacanze estive, dopo la sospensione totale determinata dal lockdown, comprese le celebrazioni dei sacramenti, comunioni e cresime in particolare. Su questo punto, nei giorni scorsi, la Cei ha dato il via libera per l'autunno, ovviamente nella speranza che non ci siano recrudescenze della pandemia e fermo restando il rispetto di tutte le regole e i protocolli di sicurezza. Quelle finora considerate più a rischio sono le cresime, perché l'unzione della fronte con l'olio da parte del celebrante potrebbe essere un pericoloso veicolo di contagio. Le diocesi stanno rimodulando i calendari degli appuntamenti annullati in primavera che, senza novità normative, dovrebbero comunque svolgersi con numeri contenuti per la stessa limitazione della capienza delle chiese, a seconda delle dimensioni, con cui già ora vengono celebrate le messe, funerali compresi.

Alvise Sperandio

