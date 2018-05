Spazi meno cari ai gruppi vicini all'Amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPAZI COMUNALIROVIGO Ricognizione degli spazi comunali per le associazioni locali e nuovo regolamento per la gestione e l'affidamento. Per il censimento degli spazi ci vorrà un anno, mentre entro pochi giorni verrà aperto il bando di affidamento dell'ex asilo di via Alfieri. Maggiore attenzione alle associazioni vicine alla linea politica dell'Amministrazione e sostegno economico nella gestione delle utenze per il primo anno.NUOVE REGOLEL'assessore Antonio Saccardin ha presentato ieri mattina a Palazzo Nodari il regolamento approvato lunedì...