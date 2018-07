Sparite mille imprese in otto anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Doccia fredda sulle aziende artigiane in Polesine. I dati di Cna non lasciano spazio all'ottimismo: è continuata anche nel 2017 la contrazione del numero di imprese. Il presidente di Cna David Gazzieri ha illustrato il rapporto del centro studi Cna sulle imprese artigiane in Italia.Nel periodo 2009-2017 le imprese artigiane in Polesine hanno fatto registrare una diminuzione del 13,2%, passando da 7.485 imprese a 6.498, con una contrazione maggiore sia rispetto alla media regionale (-10,4%) che rispetto a quella nazionale...