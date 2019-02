«Sparita anche la specificità montana pronti a dare battaglia in Parlamento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OFFENSIVABELLUNO «Amareggiato? Doppiamente amareggiato. E dirò di più: dalla bozza del testo per l'autonomia del Veneto è sparita anche la definizione sedi montane disagiate, prevista dalla bozza stilata da Gianpaolo Bressa con il governo Gentiloni, trasformata semplicemente in sedi disagiate».Roger De Menech, deputato il Pd, imbraccia il mitragliatore della dialettica politica e spara a zero, promettendo battaglia in parlamento, esattamente quella che la Lega scongiura al fine di non ostacolare lo storico percorso.«La bozza preparata...