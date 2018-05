Spagnol: «Io, il sindaco di tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO IL VOTOSACILE «Sarò il sindaco di tutti». Questo il primo commento di Carlo Spagnol, quando la sua elezione a guida della città viene confermata dai numeri che via via giungono nel quartier generale della coalizione con Forza Italia e la civica Viva Sacile.Un distacco che sin dallo spoglio delle primissime sezioni non ha mai lasciato concrete speranze ad Alberto Gottardo. Al momento di andare in stampa i dati parlano chiaro. Con 19 sezioni scrutinate su 20, Spagnol viaggia sul 66.68% dei voti (pari a 4 mila 598 suffragi), mentre...