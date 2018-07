Spaccio, il covo dei nigeriani nascosto nel centro migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMESTRE La piovra nera arriva da lontano. Nata nel cuore dell'Africa, in Nigeria, salpata dalle coste della Libia, per poi approdare in Italia via mare e ricreare il proprio habitat nei centri di accoglienza. Perché non tutti i migranti sono spacciatori, ma (quasi) tutti gli spacciatori dell'eroina gialla sono migranti. Il 90 per cento delle 41 ordinanze di custodia cautelare richieste dalla procura di Venezia, che sono alla base della maxi operazione della polizia nell'area della stazione di Mestre, ha infatti come destinatario dei...