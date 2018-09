Spaccia a minorenni, resta in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Resta in carcere il ventiseienne di nazionalità senegalese fermato dalla Polizia municipale mentre stava vendendo droga a due quindicenni nei giardini di piazza Sant'Antonio, a Marghera. A conclusione dell'interrogatorio di garanzia, svoltosi ieri mattina, il giudice per le indagini preliminari di Venezia, Marta Paccagnella ha convalidato l'arresto ed emesso una misura cautelare, ritenendo che vi siano gravi indizi a suo carico per il reato di detenzione a fine di spaccio. Il giovane, assistito dall'avvocatessa Alessia Nobile, ha risposto...