SOTTOMARINA

«Il comparto turistico farà di tutto per sopravvivere al coronavirus. Speriamo di farcela, nonostante le direttive impartite da alcuni governi europei che sconsigliano le vacanze in Italia». Sono parole di Renzo Bonivento, presidente del consorzio Lidi di Chioggia. «E' un dato di fatto dice che, nonostante tutto, stanno tornando perfino gli austriaci. Alcuni di loro si sono fatti avanti timidamente, qualche giorno fa. Poi, oltralpe, si è registrato un passaparola virtuoso. Stanno tornando, ne sono certo, consapevoli del fatto che a Chioggia nulla è stato lasciato al caso. Sanno che garantiamo effettivamente l'igienizzazione e la disinfezione. Sono clienti fedeli innamorati della città, della laguna e del nostro mare. Per carità, i numeri sono indubbiamente modesti. Tutto lascia dunque presumere che il ritorno di una certa quota di clienti tedeschi e austriaci non potrà affatto assicurarci la stagione. I nostri amici storici ci aiuteranno comunque ad attutire il colpo. In altre parole, ci consentiranno di tener duro nell'attesa che il Covid-19 sia definitivamente sconfitto».

Per l'occasione, Bonivento fa il punto della situazione, categoria per categoria. Quelli che se la passano peggio, riferisce, sono gli albergatori e i gestori dei campeggi. «Tutti costoro vorrebbero ripristinare ogni attività», assicura. «Purtroppo, però aggiunge sono costretti a vedersela con la burocrazia e normative sul lavoro tutt'altro che adeguate alla situazione. Numerosi operatori del settore ricettivo, ad esempio, non hanno ancora riaperto semplicemente perché non si fidano di assumere il personale senza poter contare sulla ragionevole certezza di un certo numero di presenze. Corrono il rischio di dover pagare gli stipendi in assenza di profitto. Speriamo che i sindacati, in via del tutto straordinaria, accettino qualche deroga. Fanno eccezione i bed and breakfast, grazie alla conduzione familiare». Va meglio, la ristorazione. Anche se non registrano un numero di coperti in linea con gli scorsi anni, i locali parrebbero in netta ripresa grazie alla clientela proveniente dal circondario. «Forse se la caveranno andando alla pari. Ai tempi del coronavirus commenta Bonivento - si tratterebbe comunque di un buon risultato». Riprendono fiato anche i pubblici esercizi, per i quali varrebbero considerazioni analoghe. Stanno lavorando discretamente nei fine settimana. Netta ripresa, invece, per gli stabilimenti balneari.

«Se la cavano bene assicura il presidente dei Lidi di Chioggia grazie ai turisti (anche giornalieri) provenienti dall'entroterra veneto. Sottomarina è indubbiamente la spiaggia di Padova e Vicenza. Gli stabilimenti possono, inoltre, contare sulla clientela locale. I chioggiotti sembrano disposti a rinunciare a parecchie cose, ma non alla cabina in spiaggia».

Roberto Perini

