SOTTO ASSEDIO

TREVISO Case di riposo sulle barricate contro il coronavirus. Si sta facendo di tutto per tenere il Covid-19 fuori dalle strutture. Ma è un'impresa difficilissima. Sono già 11 gli ospiti mancati dopo essere risultati positivi al coronavirus. Sette solo nel centro Cosulich di Casale sul Sile, gestito dall'associazione Ca' dei Fiori. Ci sono inoltre 72 gli anziani contagiati, messi in isolamento in aree dedicate. E anche 47 operatori hanno contratto i virus. Per questi ultimi è scattata la quarantena a casa. Solo l'Usl di Padova registra numeri più elevati. Nei prossimi giorni tutto il personale verrà sottoposto al test nei punti tampone allestiti alla Madonnina di Treviso, in una tenda fuori dall'ospedale di Castelfranco e nel parcheggio del distretto di Conegliano. Non dovranno nemmeno scendere dall'auto: il tampone verrà eseguito attraverso il finestrino. Poi l'esito verrà comunicato via mail.

IL FOCOLAIO

Il caso più eclatante nella Marca riguarda la casa di riposo di Casale. Il maxi-focolaio all'interno della struttura è partito da un anziano rientrato dopo un periodo di ricovero nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Treviso, prima della morte di Luciana Mangiò, la professoressa 76enne di Paese, mancata lo scorso 25 febbraio, primo caso di coronavirus. Metà degli ospiti della casa di riposo di Casale sono stati contagiati: 40 su 83. Il direttore Michele Basso ha riorganizzato la struttura dedicato tutto il primo piano all'isolamento degli anziani positivi. Anche diversi operatori sono stati contagiati. L'Usl ha lanciato un appello alle cooperative che oggi, complice la chiusura di molti servizi, dispongono di personale non impegnato nelle attività ordinarie. Al momento, però, non sono arrivate risposte. Bisogna fare i conti con la paura di andare a lavorare in un focolaio di coronavirus. «Gli operatori sociosanitari in cassa integrazione da scuole e centri diurni non si sono resi disponibili», fa sapere il direttore della Cosulich. Quest'ultimo nei giorni scorsi ha lanciato un drammatico appello: «Il coronavirus ci ha messo in ginocchio. Gli operatori rimasti in servizio sono sottoposti a turni massacranti perché nessuno può dar loro il cambio. Abbiamo bisogno di aiuto per garantire l'assistenza agli anziani. Lanciamo un appello a tutti: ci serve almeno una decina di operatori. Chi può, venga a darci una mano». L'Usl ha messo a disposizione un geriatra e due infermiere. Il Comune ha individuato due volontari per i pasti. La speranza è che si possa andare oltre.

RICHIESTA D'AIUTO

«Rilanciamo l'appello scandisce Stefano Giuliato, sindaco di Casale faremo tutto il possibile per cercare di dare ulteriori risposte». L'Israa di Treviso ha annunciato di essere pronta a dare una mano inviando personale. Ma solo nel caso in cui la situazione della Cosulich dovesse essere formalmente inquadrata come una vera e propria emergenza. L'Israa ha registrato la positività di due medici esterni che hanno lavorato nelle residenze Menegazzi e Zalvani. Ad oggi, comunque, nessuno degli oltre 800 ospiti presenta sintomi collegabili al coronavirus. In questo momento di difficoltà, tra l'altro, i centri di servizi per anziani rappresentano appoggi indispensabili per gli ospedali. La casa di riposo di Vedelago, in particolare, ha accolto 32 persone che erano ricoverate nel reparto di Geriatria. E la collaborazione continua. «Ci sono state cinque dimissioni e cinque nuovi ingressi rivela Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca adesso abbiamo chiesto alla Regione di poter identificare un'altra casa di riposo del trevigiano con spazi adeguati agli isolamenti di anziani positivi per procedere allo stesso modo, per dare una mano agli ospedali chiamati ad affrontare i casi acuti».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

