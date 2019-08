Sotto accusa le delibere che non hanno arginato il fenomeno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIVENEZIA Bar e ristoranti, come i take away, continuano ad aprire. E le famose delibere che hanno bloccato le aperture di queste attività, che fine hanno fatto? Dovevano essere un argine al dilagare del food a Venezia, ma l'impressione è che non abbiano ancora fatto sentire il loro effetto.Una questione sollevata dalla stessa Confartigianato, che a suo tempo si era scagliata in particolare contro il blocco dei take away, considerato un pannicello caldo, a cui era seguito lo stop ai pubblici esercizi. «Le delibere non hanno avuto...