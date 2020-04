L'IDEA

La sfida, lanciata via social, in pochi giorni ha già raccolto una decina di aderenti. Che a loro volta coinvolgeranno almeno una ventina di beneficiari. Numeri inaspettati, perché la challenge, secondo la terminologia internettiana, proposta dall'agenzia trevigiana di comunicazione Ideeuropee ha una finalità molto particolare: sostenere i piccoli esercizi commerciali di prossimità, che più stanno soffrendo per l'emergenza coronavirus e le conseguenti restrizioni anti-contagio. In Ideeuropee, riflettendo su come poter dare una mano a questo settore, hanno guardato al proprio campo di specializzazione: hanno dunque pensato ad una campagna comunicativa, con loghi, slogan, video e varie altre azioni promozionali, da mettere a disposizione gratuitamente degli esercenti per dare impulso all'attività, nel momento in cui - il più presto possibile, si spera - sia finalmente possibile rialzare le saracinesche. Non a caso, l'hashtag ideato allo scopo è proprio Sosteniamo le serrande. Ma la società trevigiana non si è fermata qui: ha sfidato altre due agenzie a fare altrettanto nei confronti di un bar, ristorante o un negozio a propria scelta, sollecitando poi ciascuna a rilanciare, a propria volta, l'invito ad ulteriori coppie di colleghi, per dare vita ad una catena. «Sono fermamente convinto che le attività commerciali di prossimità siamo l'anima dei centri abitati, dalla piccola frazione alla grande città - spiega Piergiorgio Paladin, fondatore di Ideeuropee - In seguito alle chiusure sono quelle più in difficoltà. Nonostante anche il mondo della comunicazione non navighi in floridissime acque abbiamo cercato un modo per renderci utili». L'operazione, specifica il promotore, non ha alcun fine commerciale, per mantenere clienti attuali o conquistarne di potenziali in un prossimo futuro, ma di solo di contribuire alla ripresa di realtà che difficilmente potrebbero permettersi una campagna comunicativa, soprattutto dopo un lungo stop come l'attuale. Non a caso, ad esempio, la stesse Ideeuropee ha scelto come destinatario un pub, dove titolare e collaboratori si ritrovano fuori dal lavoro. Altri hanno puntato su bar, gioiellerie, anche una bottega di calzolaio. «L'altro aspetto che mi ha piacevolmente sorpreso è che le imprese del mondo della comunicazione, benché siano ovviamente concorrenti, stanno dimostrando coesione e solidarietà al proprio interno», rimarca Paladin. Hashtag e logo creati per l'occasione sono a disposizione di chiunque voglia partecipare. E l'obiettivo è che la sfida social diventi virale e si diffonda anche ben oltre i confini della Marca.

M.Z.

© RIPRODUZIONE RISERVATA