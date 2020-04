SOSTEGNO PUBBLICO

CORTINA Buoni spesa per chi è in difficoltà, per complessivi 30 mila euro; una proroga di 9 mesi agli albergatori per versare la tassa di soggiorno; un fondo di solidarietà per le famiglie e un aiuto finanziario per le partite Iva. La giunta comunale di Cortina ha varato interventi a tutela degli abitanti e delle categorie economiche, per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica. La giunta si è riunita giovedì, in videoconferenza, come l'incontro di ieri con Cortina marketing e le categorie economiche. Nelle prossime settimane sono previsti altri appuntamenti, per coinvolgere altri soggetti, nelle azioni intraprese e da sviluppare. «Il Comune avrà a disposizione 30.855 euro da suddividere fra i cittadini residenti in difficoltà economica, dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e all'impossibilità di lavorare spiega il sindaco Gianpietro Ghedina - abbiamo pertanto deciso di erogare buoni spesa, per l'acquisto di generi di prima necessità, alimentari, prodotti per l'igiene personale e della casa e di farmacia. Sono esclusi alcolici, sigarette e lotterie. Sul sito del Comune sarà pubblicato entro martedì 7 aprile l'elenco degli esercizi commerciali che aderiscono e accettano i buoni spesa». I beneficiari sono nuclei familiari e persone residenti. Gli interessati trovano il modulo per presentare la domanda sul sito Internet del Comune; è possibile pure contattare il servizio sociale. Il buono spesa è un contributo una tantum, in base al nucleo familiare: 200 euro per nuclei monoparentali, 300 per 2 persone, 400 per 3, 500 per 4, 600 euro per nuclei di 5 o più componenti. È stata inoltre accolta la richiesta dell'associazione albergatori, per prorogare il versamento dell'imposta di soggiorno, incassata dalle strutture ricettive nel primo trimestre 2020: dalla scadenza del 15 aprile prossimo è stata posticipata al 15 gennaio 2021. «L'amministrazione sta lavorando su più fronti assicura Ghedina - da una parte per l'emergenza sanitaria, allineando i servizi pubblici alle indicazioni ministeriali, con la sanificazione delle aree pubbliche e la distribuzione di dispositivi di protezione. Dall'altra c'è l'aspetto economico, con un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà e un aiuto finanziario per le partite Iva. Continueranno gli incontri, per via telematica, con le categorie economiche e non solo; la prossima settimana parleremo con Ascom e associazione Cortina for us. Dopo Pasqua ci sarà consiglio comunale, quando i capigruppo consiliari avranno fatto il punto della situazione.

Marco Dibona

