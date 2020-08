Sostegno economico al turismo e al settore culturale, ma non solo. Nel Decreto Agosto del Governo arrivano novità importanti per Venezia. A cominciare dal varo dell'Autorità per la laguna, il nuovo organismo che di fatto assumerà le competenze del Magistrato alle Acque avocando a sè quelle del Consorzio Venezia Nuova, Thetis e Comar per la gestione del Mose.

Ma nel testo, per il quale si attende la firma del Capo dello Stato, è compreso anche l'avvio del Centro internazionale per gli studi sui cambiamenti climatici, organismo che avrà sede proprio a Venezia. Una svolta storica, per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Andrea Martella e per il sottosegretario al Mef Pier Paolo Baretta, e un successo personale per il deputato Pd Nicola Pellicani che si era speso per il varo del Centro sul clima. Diversa la tesi dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, per il quale i destini della città saranno ancora decisi nelle sedi ministeriali romane, mentre a Venezia andranno «solo le briciole». Soddisfazione invece per le categorie economiche, dagli albergatori ai costruttori edili dell'Ance, che temono solo le complicazioni della burocrazia.

Munaro alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA