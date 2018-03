Sosta gratis in centro tutti i giorni dopo le 18

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE REGOLE DI SOSTAROVIGO A partire dal mese di maggio sarà possibile parcheggiare gratis in centro non solo la domenica, ma anche durante i giorni feriali. Ad annunciare la rivoluzione della sosta in città, ieri mattina, l'assessore alla Viabilità e al Commercio Luigi Paulon. A poche settimane dall'aggiunta di una quarantina di nuovi parcheggi blu lungo il Corso, il Comune ha deciso di rendere gratuita la sosta, dal lunedì al venerdì dopo le 18, il sabato invece dopo le 16.FAVORE AI COMMERCIANTI«Abbiamo preso questa decisione per...