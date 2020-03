SOSPIRO DI SOLLIEVO

BELLUNO Il mondo del florovivaismo esulta dopo il chiarimento arrivato dal Governo che permette la vendita al dettaglio di «semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso fertilizzanti, ammendanti e altri prodotti simili». Una precisazione che permette un sospiro di sollievo a un comparto che aveva sofferto la serrata avviando alla distruzione una montagna di piante e di introiti.

PRIMO PASSO

«Ci fa piacere che il Governo sia venuto incontro alle nostre richieste per il settore florovivaistico - spiega Diego Donazzolo, presidente di Confagricoltura Belluno - che in queste settimane di emergenza ha perso gran parte del fatturato annuale a causa dello stop delle vendite in una stagione cruciale. I nostri soci hanno buttato migliaia di piantine al macero, perdendo decine di migliaia di euro di fatturato. Per i florovivaisti bellunesi i mesi primaverili costituiscono il 50 per cento del giro commerciale annuo e ora sono in piena produzione con gerani, viole, petunie e tante altre piante da fiori, ma anche con tutte le piante aromatiche e le piantine da orto del periodo: insalate, cappuccio, verze, porri, prezzemolo, alberi da frutto. Siamo contenti che la gente di montagna possa finalmente andare a comprare quello che serve per l'orto, il campo e il giardino, soprattutto per le tante famiglie e gli anziani che in questo momento non hanno reddito o hanno pensioni basse e devono fare economia per sopravvivere».

ORA GLI AIUTI

Le ripercussioni anche per questo settore rischiano di essere comunque importanti, nonostante l'autorizzazione a riaprire ai clienti il giro d'affari è stato compromesso. «L'autorizzazione alla vendita di fiori e piante è un primo passo, adesso bisogna rafforzarlo con aiuti concreti ai florovivaisti, valorizzando il Made in Italy anche negli ipermercati e nei supermercati, dove si vedono tantissime piante provenienti dall'Olanda e da altri Paesi aggiunge Luca Cosul Cuffaro, presidente di Cia Agricoltori italiani Belluno - noi oggi lanciamo la campagna #sceglipianteitaliane, che si aggiunge alle campagne in corso #scegliitaliano e #noinonciarrendiamo. Chiediamo a tutti i bellunesi di sostenere le nostre aziende acquistando piante e fiori italiani».

