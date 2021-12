LA RINUNCIA

MONSELICE È stata messa in stand-by la manifestazione che avrebbe dovuto tenersi ieri pomeriggio davanti all'ospedale di Schiavonia. Il sit-in avrebbe coinvolto circa 3000 partecipanti e i 44 sindaci dei Comuni afferenti al Madre Teresa, i quali chiedono a gran voce che il nosocomio di via Albere non sia più convertito a Covid hospital durante le ondate pandemiche. La decisione è stata diramata alla vigilia di Natale dal Comune di Este: «Visto il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 dicembre 2021 nel quale è previsto il divieto di eventi che implichino assembramenti in spazi all'aperto, e considerato l'aumento dei contagi, la manifestazione Stop al Covid Hospital' è rinviata a data da destinarsi».

La scelta definitiva è maturata progressivamente: concepita in origine come protesta ad accesso libero, il timore di nuovi contagi aveva indotto il prefetto Raffaele Grassi a riunire il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove si era deciso di subordinare l'evento a rigidi protocolli di sicurezza: tetto massimo di partecipanti, divieto di cortei in movimento, delimitazione dell'area e controlli per il rispetto della normativa sanitaria. Il varo del decreto-festività' ha infine creato un clima di incertezza giuridica e fatto prevalere un approccio prudente. Il sindaco di Este Matteo Pajola ribadisce che il rinvio è anzitutto una scelta condivisa e di responsabilità: «Ci siamo consigliati con le istituzioni competenti e, come sindaci, abbiamo ritenuto opportuna questa decisione. L'attenzione sul tema, comunque, rimane alta. Abbiamo ricevuto molta solidarietà dal territorio e lavoriamo con Regione e Ulss 6 per trovare una soluzione di ampio respiro». L'Ulss ha siglato un accordo con la Casa di Cura di Abano Terme per 20 posti letto di malattie infettive e 20 di terapia semi-intensiva. La programmazione di Schiavonia, inoltre, sarà rivista ogni due settimane per adeguarla all'andamento dei ricoveri. Quanto alla convenzione con Abano, Bedin dichiara di non sapere quando partirà, ma si impegna con i sindaci a mettere nero su bianco le richieste avanzate durante la riunione e inoltrarle a Regione e Azienda sanitaria: «Quando riceveremo le risposte per iscritto, valuteremo il da farsi con i colleghi».

In ogni caso, Pajola non sembra soddisfatto delle risposte: «Portare i pazienti Covid ad Abano non risolve il problema. Alla fine di questa ondata, avremo bisogno di una pianificazione diversa per tutelare la sanità del territorio». Dallo scorso 7 dicembre, infatti, il pronto soccorso è stato nuovamente derubricato a punto di primo intervento e la struttura non può erogare prestazioni chirurgiche urgenti; risultano attivi solo il punto nascite e la pediatria, l'oncologia e la chirurgia oncologica, la psichiatria, la dialisi e il poliambulatorio, che garantisce solo le prestazioni urgenti e brevi (da erogare entro i 10 giorni).

Sul punto, si è espresso anche il Partito Democratico provinciale, con la neo-segretaria Sabrina Doni e il suo predecessore Vittorio Ivis: «Chiediamo alla Regione di mettere in campo tutte le risorse per mantenere aperta la linea Covid e quella non Covid. I cittadini della bassa padovana meritano servizi al pari di tutti gli altri e non come se appartenessero ad un'area di serie B».

Giovanni Brunoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA