COMMERCIO

VENEZIA (r.vitt) Sospendere i tributi Tari e Tasi: una richiesta al Comune garbata ma puntuale e precisa, quella dell'Associazione Ristoranti della Buona Accoglienza di Venezia, a nome di molti ristoratori messi in ginocchio ininterrottamente, in questi mesi, prima dall'acqua alta del 12 novembre, ora dalla crisi delle chiusure per l'emergenza Coronavirus. «La città e tutto il comparto turistico stanno attraversando uno dei peggiori periodi di sempre scrivono i ristoratori - Siamo consapevoli che il mancato reddito prodotto dall'annullamento delle imposte locali incide in maniera pesante sull'economia del Comune, ma crediamo tuttavia sia impensabile aspettarsi dalla nostra categoria delle entrate fiscali quando non è stato prodotto alcun reddito o senza aver ricevuto alcun servizio, dal momento che le nostre attività sono rimaste chiuse da cinque mesi per i motivi di forza maggiore che tutti ben conosciamo». I gestori di locali pubblici chiedono dunque l'annullamento totale di Tari (la tassa sui rifiuti) e Tasi (la tassa sui servizi come l'illuminazione pubblica) da gennaio per tutto il periodo in cui rimarranno in vigore le restrizioni previste dal Governo, che dovrà farsene carico visto che «a tutt'oggi non ha ancora definito una linea di sostegno concreto e funzionale alla città e alle imprese». Chiedono poi che quando saranno permesse le riaperture delle attività, sia concesso, per la durata del periodo di prolungamento delle misure restrittive, un ampliamento degli spazi esterni, almeno del 50% senza costi aggiuntivi alle tariffe di concessione. «Questo per consentire il rispetto delle distanze tra utenti, nel caso, tutto da verificare, si ripresentasse una domanda della clientela dicono - senza ridurre la capacità produttiva degli esercizi».

E poiché quando il turismo riprenderà, si tratterà probabilmente di clienti di prossimità, cioè provenienti dal Triveneto, i ristoratori chiedono che il Comune inizi da subito una promozione mirata verso questa fascia d'utenza, con riduzioni sulle tariffe dei parcheggi, dei trasporti acquei e dell'offerta museale. «In gioco c'è il futuro di centinaia di realtà aziendali e artigianali, medio piccole che, se non dovessero farcela, farebbero crollare l'intera economia cittadina sostengono i ristoratori - Ci auguriamo che si concretizzi al più presto l'immissione massiccia di liquidità promessa dal Governo e che questo, insieme agli annullamenti tributari richiesti, aiuti a far transitare le imprese cittadine al 2021 con il minor numero possibile di chiusure. Ma le risposte devono arrivare subito, senza ulteriori ritardi, altrimenti anche domani per qualcuno sarà troppo tardi».

