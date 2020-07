Giovanni Andrea Martini, candidato sindaco con la lista Tutta la Città insieme!, critico sulla prova di funzionamento del Mose. «Il risultato con una situazione di mare calmo - dice - è di un tempo lunghissimo per il sollevamento delle paratoie e di una riallocazione non avvenuta per 6 paratoie per la sabbia entrata nei cassoni. Cosa poteva succedere se il mare, come nelle condizioni in cui il Mose dovrebbe operare, fosse stato mosso e la marea entrante con la forza che, purtroppo, sappiamo può avere? E l'assenza totale di vento? E non a caso il commissario straordinario Spitz parla di 18 mesi di lavori mancanti. Lo stesso Conte non potuto non nascondere perplessità. Noi ribadiamo la necessità di una sospensione dei lavori per permettere ad una commissione di esperti di verificare l'effettiva potenzialità e sicurezza del Mose e, nel frattempo, la necessità di investire negli interventi di mitigazione. Sappiamo, tutti lo sanno e ormai tutti lo ripetono che il Mose, se miracolosamente funzionerà, avrà comunque vita brevissima per l'innalzamento del livello del mare. Quindi bisogna investire nella ricerca per trovare soluzioni alternative. E quella dell'innalzamento della città è quella immediata e logica e quella che l'Universita di Padova sta portando avanti non sufficientemente supportata. Si deve lavorare per modificare il rapporto altimetrico mare-suolo con immissione di fluidi su strati geologici profondi. Si deve intervenire alle bocche di porto con opere di mitigazione che vanno dal rialzo dei fondali, con opere trasversali fisse, opere trasversali removibili stagionali, e con opere di prolungamento dei moli che abbatterebbero sostanzialmente le maree medio-alte».

