Sorpresa: a Venezia i turisti giornalieri sono in calo. La conferma di una tendenza in atto giù da un anno arriva dai dati Actv e riguarda i turisti che acquistano il biglietto del vaporetto da 7.5 euro senza VeneziaUnica, i cosiddetti mordi e figgi giornalieri appunto: meno 3 per cento nel 2018 rispetto al 2017, meno 0.5 per cento nei primi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In cifre, si traduce rispettivamente in 150mila e 25mila passeggeri in meno. Il calo è iniziato a giugno 2018, in coincidenza delle prime...