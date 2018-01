Soranzo esulta: «Quel palazzo fa gola, lo voleva anche Invimit»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROVINCIAPADOVA «Se la questura rimane in piazzetta Palatucci, a noi fa molto piacere. Se se ne va, per il nostro ente si prospetta un'ottima occasione dal punto di vista economico». Enoch Soranzo non pare per nulla preoccupato dalla possibilità che la questura si trasferisca in via Anelli abbandonando, così, lo stabile che è di proprietà provinciale. Meglio, palazzo Santo Stefano è proprietario del corpo centrale del complesso, dell'autorimessa e della palazzina medievale che ospita la Squadra mobile e l'ufficio immigrazione per un...