SOPRALLUOGOPORDENONE Ieri mattina l'assessore alla Protezione civile Riccardo Riccardi è arrivato a Caneva per valutare di persona la situazione. Con il sindaco ha svolto un sopralluogo al termine del quale ha deciso di disporre l'abbattimento di un ponte-tappo sul torrente Grava. Ma il maltempo non ha risparmiato nemmeno la solita linea ferroviaria Gemona-Sacile, sempre più spesso al centro di aspre polemiche sollevate dai pendolari. Per la presenza di fango e detriti e per un guasto agli apparati di circolazione, la circolazione dei treni...