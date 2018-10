Sopralluogo per ripulire il danno Una ditta veneziana offre il restauro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIPULITURAVENEZIA Sopralluogo congiunto, ieri mattina, dei tecnici della Soprintendenza e del Comune per capire come ripulire il leoncino di San Marco imbrattato di rosso. Mentre una ditta specializzata in restauri di questo tipo ha già dato la sua disponibilità per eseguire l'intervento gratuitamente. L'obiettivo di tutti è quello di procedere in tempi quanto più possibile rapidi, per cancellare questa pagina poco piacevole nella storia di un monumento così amato dai veneziani come sono appunto i leoncini di San Marco.Il sopralluogo...