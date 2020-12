Sono tornati un po' alle origini dei comitati ferroviari in Fvg, i pendolari friulani, diventando detective per cronometrare al secondo tempi di percorrenza, ritardi, recuperi e cadenzamenti saltati. E in cinque hanno monitorato 162 corse dal 14 settembre al 24 ottobre «con spirito costruttivo senza alcuna preclusione ideologica». Oggetto di tanto studio, i cinque treni passeggeri dello scandalo che dal 14 settembre sono stati spostati nella linea di cintura, come a gran voce chiedevano i comitati dei residenti che lottano contro i passaggi a livello (una decisione invece osteggiata dai pendolari). E ora i comitati di viaggiatori hanno voluto vedere l'effetto che fa, confezionando un dossier di 26 pagine zeppo di dati, grafici e scritte in rosso con tutti gli sforamenti registrati. Le conclusioni? «Più di cinque treni passeggeri - dice Andrea Palese - sulla linea in trincea non possono starci, visto che già viaggiano in cintura una cinquantina di merci. La capacità è satura. Quella linea ha due binari ma non funziona come un doppio binario». Insomma, i viaggiatori hanno ribadito la loro «contrarietà allo spostamento del traffico passeggeri» in cintura. Prima vanno fatti i lavori.

