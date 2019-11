CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Sono stravolto. Non ho voglia di parlare. Cercate di capire». Franco Antonello è all'ingresso dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Sono le 3 del pomeriggio. Dopo essere stato per ore al capezzale del figlio Alberto, 19 anni, al volante dell'auto che si è schiantata sulla Treviso Mare uccidendo sul colpo la fidanzata Giulia Zandarin di 18, è appena uscito a prendere una boccata d'aria. Il viso mostra i segni del dolore e dello strazio per ciò che è successo. I medici per il momento non sciolgono la prognosi. Di sicuro Alberto non ha...