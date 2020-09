Sono stati trasferiti all'Area Covid di Trecenta i pazienti contagiati nel focolaio della Casa di cura di Porto Viro, che è stata riperta dopo oltre tre mesi a causa del peggiorare del quadro dei pazienti ammalati per il coronavirus.

Il quaro sale così a ventidue ricoverati totali, compresi quelli a Rovigo in Malattie infettive che sono sei. Guardando a Trecenta, che ha i sedici casi più gravi, si registrano tre degenti in Terapia intensiva e il resto nell'Area medica specifica. Il conteggio dei contagi alla Casa di cura portovirese, invece, compresi gli operatori sanitari, è di trentadue persone.

Non bastasse questo focolaio, ieri si sono aggiunte ulteriori otto persone positive, tra i quali vi è anche un bambino di tre anni. Si tratta di persone tutte asintomatiche e che si trovavano già in isolamento a causa dei contatti stretti con altre persone che erano risultate positive.

Per quanto il lavoro di contenimento è controllo stia procedendo, è evidente che l'accrescere dei numeri sta riportando indietro le lancette dell'orologio ai momenti meno felici della pandemia in Polesine e richiede un ulteriore sforzo di tutti per cercare di ridurre al minimo le situazioni di possibile diffusione del coronavirus.

