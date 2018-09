«Sono stata svegliata dalle grida di Angelo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL ROGOCONSELVE Ha ancora gli occhi rossi di pianto e le grida di invocazione di Angelo nella testa. «Urlava, urlava, non riuscivamo a capire le sue parole, ma la paura sì, quella l'abbiamo intesa, anche se non ne comprendevamo la ragione. Ha gridato ancora per un po', poi più nulla, sulla casa è calato un silenzio impressionante, un silenzio di morte». Angelo, un dolcissimo bambino down di 42 anni, quando ha capito che tutto quel fumo stava uccidendo lui e la madre ha cercato aiuto, nell'unico modo che gli era possibile. Ha gridato a...