IL CASO

L'isolamento sociale durante l'emergenza sanitaria può avere dei risvolti negativi anche per le donne in gravidanza e le neo mamme che rischiano di cadere nel dramma dell'ansia e della depressione. I fattori in ballo per queste donne sono diversi: la paura per il virus, paura del contagio per i famigliari, paura per il parto, la solitudine e la mancanza di aiuti e il futuro economico incerto dove spesso le partorienti hanno altri figli e il marito è in cassa integrazione. Altro motivo di ansia è la paura di non poter condividere con il futuro papà il momento della nascita perché le precauzioni, a tutela della salute, impongono di evitare contatti che non siano strettamente necessari e che anzi potrebbero mettere a rischio anche la mamma e il bambino. L'Ulss3 ha deciso di fare un passo in più, non chiudendo le porte ai papà pur limitandone gli accessi. Un aiuto per queste donne arriva anche dall'associazione Progetto Ilizia (sostegno depressione e ansia perinatale) dove un gruppo di psicoterapeute e volontarie formate, offrono il loro sostegno gratuitamente attraverso delle chat e con videochiamate. Nelle chat dell'associazione si possono leggere le paure perinatali: «sono tornata dall'ospedale da pochi giorni. Mi sento sola. Ho paura di non farcela. Non dormo la notte e sono stanca. Oltre a non avere l'aiuto di nessuno perché nessuno può venire, mi sento sola dal punto di vista emotivo e ho paura di essere sbagliata», «sono chiusa in casa. Sono al settimo mese. Mia mamma è da giorni su una barella di pronto soccorso perché aveva la febbre da due settimane e mi sento in colpa perché non posso starle vicino. Io se va avanti così dovrò partorire da sola perché non fanno entrare il mio compagno in sala parto. Tutta sta solitudine mi terrorizza». Sara Patron è una cittadina di Fiesso d'Artico, e una volontaria dell'associazione che ha scritto un libro sulla depressione intitolato: «Tu che ne sai?» Il libro racconta la storia di Selly e della sua depressione post partum. «Le donne - spiega - che chiedono aiuto in queste circostanze sono coraggiose, la depressione non è contagiosa. Per ogni mamma depressa dietro c'è una famiglia che soffre». Veronica Simeone, psicoterapeuta e presidente dell'associazione, dice che in questo periodo l'ansia e la depressione perinatale sono aumentate anche perché è difficile distrarsi non potendo uscire di casa. «La depressione è una patologia e non si deve affrontare da sole. Nei nostri gruppi Whatsapp ci sono psicoterapeute e le volontarie in grado di prestare aiuto, un modo di ovviare alla solitudine di questo momento. C'è sicuramente più paura ma, per fortuna, c'è anche la voglia di farcela». L'associazione è attiva da 4 anni, molte donne arrivano a conoscerla tramite i profili social oppure tramite il telefono rosso dell'ospedale Gemelli. Per maggiori informazioni www.progettoilizia.org.

Roberta Pasqualetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

