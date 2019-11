CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono soddisfatti anche i consiglieri regionali del Partito Democratico per l'approvazione, all'unanimità, in Consiglio regionale, dell'emendamento che destina 30 mila euro al Colle. «Finalmente siamo riusciti a trovare una convergenza con la maggioranza su un obiettivo che deve stare a cuore a tutti: il rilancio turistico dell'area del Nevegal. Quello di oggi è un primo passo necessario per cominciare un ragionamento in prospettiva, a lungo termine». È quanto affermano il consigliere del Partito Democratico Bruno Pigozzo e il capogruppo...