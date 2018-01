CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono quasi duecento. E sono solo quelli che hanno ottenuto le autorizzazioni e sono dichiarati. Impossibile avere i numeri di quanti saranno complessivamente questa sera i falò che bruceranno nel Friuli Occidentale. Una tradizione che si perde nella notte dei tempi e che a seconda di dove si dirige il fumo indica se l'anno sarà propizio oppure no. Di sicuro uno dei Pan e Vin più importanti sarà al Villaggio del Fanciullo, organizzato dalla Panorama in collaborazione con il Comune e la Pro Pordenone. Non solo. Oltre a guardare attentamente...