«Sono preoccupanti pure i livelli del Pm 2,5»

Non solo Pm 10. Nel 2018, infatti, anche il Pm2,5 ha superato il limite di legge, con 26 microgrammi per metro cubo d'aria (media annuale) contro i 25 mg ammessi dalla normativa vigente. «Dai dati in nostro possesso commenta Lucio Passi, responsabile politiche antismog di Legambiente - cioè dal 2008 il Pm 2,5, fatta eccezione per 2014, ha sempre superato il limite di legge. C'è da dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede da anni che i limiti di legge siano ampiamente ridotti». «Il particolato Pm2.5, continua Passi -...