VENEZIA Al via oggi le vaccinazioni del personale scolastico e si inizia con insegnanti, collaboratori e amministrativi delle scuole dell'infanzia e dei nidi. È questa la categoria più a rischio perché a stretto contatto con i bambini della fascia 0-6, per i quali è impossibile l'uso di mascherina e il distanziamento. Questa prima sessione vaccinale dell'Ulss 3 Serenissima è riservata agli insegnanti e al personale scolastico di nidi e scuole dell'infanzia privati aderenti alla Fism, la Federazione italiana scuole materne. Con un giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale, i lavoratori sono stati convocati già per questa mattina presso la sede della fondazione Banca degli occhi che si trova nel Padiglione Rama, al civico 11 di via Paccagnella a ridosso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. In linea con le indicazioni impartite dalla Regione Veneto verrà impiegato il vaccino Astra Zeneca che, a causa della percentuale di copertura più bassa rispetto al Pfizer e al Moderna, viene riservato al personale con meno di 55 anni e senza particolari patologie.

Considerato che i vaccini arrivano a rilento, è sorta la polemica per le priorità scelte dall'azienda sanitaria. A sollevare il caso il sindacato Gilda che oltre a chiedersi perché si sia iniziato per le vaccinazioni dalle scuole aderenti alla Fism, sottolinea che il personale che lavora nei nidi e nelle scuole dell'infanzia statali non ha ancora ricevuto la disponibilità e la convocazione alla vaccinazione. «Vorremmo sapere con quali criteri l'azienda sanitaria abbia scelto di vaccinare per primi gli insegnanti che lavorano nelle scuole aderenti alla Fism - spiega Alessandra Michieletto referente per la Gilda della fascia 0-6 - si è preferito procedere con le scuole private, penalizzando i dipendenti delle scuole statali che non solo non verranno vaccinati per primi, ma non sanno nemmeno quando potranno essere vaccinati considerato che non è stata inviata ancora nessuna convocazione. Non è la prima volta che i dipendenti delle statali sono in coda ai colleghi delle scuole private e comunali». Dall'azienda Serenissima fanno sapere che per le vaccinazioni del personale della scuola si procede per gruppi omogenei partendo quindi dai dipendenti delle scuole aderenti alla Fism, che rappresentano la maggioranza, seguiranno poi coloro che lavorano nelle strutture comunali e infine quelli impegnati nelle statali. Compatibilmente con l'approvvigionamento dei vaccini secondo il crono-programma per metà marzo tutto il personale scolastico avrà ricevuto la prima somministrazione del vaccino.

