MESTRE È stato un contatto di contatto quello che ha portato al contagio di 16 alunni su 26 in una delle classi elementari delle scuole incluse nell'istituto comprensivo Gramsci di Campalto. Lo rivela la direzione sostenendo che è partito tutto da un genitore e «questa positività ad un tampone rapido ci è stata comunicata il giorno 23 nella tarda mattinata e per le vie brevi, a ridosso dell'uscita anticipata degli alunni dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. La positività dell'alunna della classe coinvolta al tampone rapido, invece, ci è stata comunicata il giorno 24 dicembre, mentre la conferma del tampone molecolare, che fa scattare la quarantena della classe e del relativo tracciamento, ci è giunta il giorno 26 dicembre alle ore 12.16 dal Sisp (che per i non addetti ai lavori è il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 3 ndr.), con le indicazioni per l'esecuzione del tampone rapido ai contatti». D'altro canto, come avevamo anticipato alcuni giorni fa, anche se la scuola avesse saputo della «positività di un alunno della classe già dalla sera del 22, non avremmo potuto comunque attivare la quarantena, ma un isolamento fiduciario non obbligatorio che consiste nella richiesta di tenere a casa gli alunni preventivamente, aspettando indicazioni ufficiali». Già in precedenza, come in molte scuole del Veneziano, altre classi del Gramsci erano state coinvolte da contagi e l'Istituto le aveva «tenute a casa o mandate a casa durante l'orario scolastico come pure i docenti secondo le regole del tracciamento indicate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Iniziative non obbligatorie, attivate in via preventiva e autonome con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela». In questo caso, avendo saputo della quarantena il giorno di Santo Stefano, ossia tre giorni dopo l'inizio delle vacanze natalizie, i genitori sospettavano che l'allarme fosse partito in ritardo dalla famiglia che aveva dato origine ai contagi mentre, se lo avessero saputo prima, avrebbero potuto evitare almeno i contatti dei bambini con i nonni.

