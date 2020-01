Sono ore di ansia e attesa per la mamma rodigina che il 9 gennaio è stata costretta a partorire il suo piccolo in ambulanza. Il neonato, venuto al mondo podalico con parto naturale a 26 settimane mentre il mezzo sul quale era stata fatta salire la madre correva sull'autostrada A13 Bologna-Padova, sarà sottoposto a nuovi esami e controlli, ma i medici hanno già diagnosticato che il bambino riporterà danni permanenti a causa del parto travagliato. Ora si attende solo che gli accertamenti diagnostici stabiliscano l'entità delle lesioni subìte. Intanto però, dopo gli strascichi legali che la vicenda va assumendo, del caso si sta interessando direttamente il governatore del Veneto Luca Zaia. Infatti la Regione ha già attivato una commissione di verifica. A Mario Saia, dell'Unità Governo Clinico di Azienda Zero, è stato affidato il coordinamento dei lavori dell'organismo del quale fanno parte anche Daniele Trevisanuto della Patologia Neonatale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, l'avvocato Giacomo Vigato dell'unità Convenzioni e Assicurazioni Ssr dell'Azienda Zero e Giuliano Carlo Zanni, del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ulss 8 Berica. Soddisfatto il legale della madre, l'avvocato Mario Cicchetti, che si è detto grato per l'interessamento dei vertici regionali.

