Sono morti nel giro di 72 ore l'uno dall'altro, Rufino e Valter Antonello, padre e figlio di San Donà di Piave, entrambi stroncati dal coronavirus. Il primo a spirare è stato Rufino, 87 anni, morto mercoledì all'ospedale di Mestre. ieri invece è toccato a Valter, il figlio, 56 anni, da alcuni giorni ricoverato su un letto dell'ospedale di Treviso, dov'è morto. Padre geometra e figlio ingegnere, erano persone molto note a Jesolo dove hanno vissuto e dove, con le loro professioni, hanno contribuito a realizzare la città del litorale così com'è adesso. Valter era stato uno dei primi contagiati del Veneto orientale e non è escluso che possa aver contagiato il padre. Ieri si sono registrate altre vittime del Veneziano. Due persone sono decedute all'ospedale di Jesolo, dove venerdì era morto anche Domenico Memmo, 78 anni di Gruaro: sono Odo Paludetto, 90 anni, di San Donà di Piave, e un paziente di cui non sono state rese note le generalità. A Schiavonia, nella Bassa Padovana, è morto un ottantenne di Chioggia e a Trento è spirato padre Gianpietro Vignandel di Annone Veneto. Saliti a 689 i contagi (210 ricoveri) e a 29 le morti. In isolamento fiduciario 3.120 persone: «Il dato più alto del Veneto» ha detto il dg dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben.

Cibin e Munaro a pag. II e IV

