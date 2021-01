Sono livelli da emergenza quelli che vedono la Corte d'Appello di Trieste in sofferenza sul fronte del personale. Nessuna novità rispetto agli ultimi anni, continua ad essere proprio questo il problema principale sottolineato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ieri nel capoluogo giuliano. «Il costante e tipologicamente sempre più variegato incremento della domanda di giustizia si scontra in modo sempre più preoccupante con la realtà del progressivo depauperamento delle risorse del personale amministrativo, la cui consistenza minimale ha purtroppo raggiunto ormai livelli di assoluta emergenza al punto da rendere quasi impossibile lo svolgimento di pure essenziali servizi». Parole inequivocabili quelle del presidente facente funzioni della Corte d'Appello Giuseppe De Rosa. La cerimonia si è svolta in forma ristretta a causa del Covid-19.

«Vi sono uffici sostanzialmente privi di quelle figure funzionali che intrinsecamente ne costituiscono il motore operativo gestionale» ha sottolineato e pur non registrando significative scoperture nell'organico dei magistrati, «permane l'insostenibile carenza del personale amministrativo e di cancelleria».

Batic a pagina VIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA