Ha dovuto chiudere negozio per una settimana, in quanto pur essendo negativo al Covid era contatto di una persona positiva: da ieri è libero. Lo ha comunicato a tutti, clienti e amici, dal suo canale social, Mauro Pomarè (nella foto), della Ferramenta casalinghi da Mauro di via Nazionale a Campolongo. «Sono libero», ha annunciato raccogliendo centinaia di mi piace e commenti, visto che è molto seguito sulla sua pagina Facebok dove inserisce spesso dei suoi video. «Sono stato chiuso una settimana e voglio tornare in negozio per dare il servizio alla comunità», sottolinea contattato al telefono. «Buonasera amici, finalmente sono libero - esordisce Mauro nel video -. Da questa sera alla mezzanotte non sarò più in quarantena. Domani mattina (oggi ndr) potrò riaprire la mia piccola bottega e sono contento. Non vedo l'ora di rivedervi, fare due chiacchiere con voi, servirvi. Il pensiero però va anche a quelli meno fortunati: faccio un augurio grosso grosso di pronta guarigione, speriamo che tutto passi e che torni poi la normalità. Ne abbiamo bisogno tutti».

E ne hanno bisogno soprattutto i negozi, come sottolinea anche Mauro. Lui riapre e con la sua attività, ma spiega quello che stanno vivendo i baristi in zona. «È un danno per le attività del posto - dice Mauro . perché i giovani o chi deve andare nei locali trovano chiuso n Comelico e vanno in Cadore. Non rinunciano al sabato sera». Da qui la speranza che veramente tutto torni alla normalità, almeno a quella pre-ordinanza tra 15 giorni.

