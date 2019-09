CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sono le promesse della sanità trevigiana. Per non correre il rischio di farsele scappare, in questo tempo di carenza di specialisti, l'Usl della Marca è andata a cercarle direttamente tra i medici non ancora specializzati. Sono stati bruciati i tempi. Chiara Nardin e Marta Tiepolo, entrambe 31enni, sono già di casa nei reparti di Medicina del Ca' Foncello, dove stanno ultimando la scuola di specialità sotto la supervisione dei medici strutturati. E dopo il concorso di maggio, per la prima volta aperto appunto anche agli specializzandi,...