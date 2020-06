I DATI

VENEZIA Numeri: nuovi casi, contagi, attualmente positivi. Numeri, appunto. Persone entrate in un foglio Excel perdendo ogni connotato.

E adesso, con l'emergenza Covid-19 in costante frenata, è normale chiedersi come si è distribuito il virus invisibile nel Veneziano? Quali fasce d'età ha colpito di più? Sono stati più contagiati gli uomini o le donne?

Le risposte a questi numeri arrivano dai dati forniti dall'Ulss 3 Serenissima che per il territorio del Veneziano ha notato come il 52% dei contagiati da coronavirus siano donne e il 48 per cento sia rappresentato dagli uomini. Dell'intera torta dei malati Covid, il 48% dei tamponi positivi riguarda persone con un'età superiore ai 65 anni.

Se l'unità di misura fondamentale per dare una dimensione alla diffusione del virus viene fornita dal totale dei tamponi positivi, si scopre che 50 di quei tamponi arrivano dai ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 18 anni: 29 di loro sono maschi, 21 femmine.

Nella fascia d'età tra i 18 e i 44 anni sono stati 545 i tamponi che hanno restituito una positività al coronavirus: 314 sono donne e 231 uomini.

Oltre mille tamponi - 1.042, per la precisione - con disco verde al coronavirus sono il risultato delle analisi di persone con età compresa tra i 45 e i 64 anni: di questi la maggioranza è rappresentata dagli uomini (523 positivi) contro i 519 casi di donne.

Alzando l'età nella fascia che va dai 65 ai 74 anni, sono stati finora 420 i positivi (233 uomini e 187 donne). Superando i 75 anni, ecco che le proporzioni si invertono e sono le donne il numero maggiore delle persone (1.066) che hanno contratto il coronavirus: 597 contro i maschi, fermi e lontani a 469 pazienti Covid.

La fascia con il maggior numero di tamponi tornati negativi? Quella compresa tra i 45 e i 64 anni: 35.088 e anche qui con una maggioranza schiacciante di donne. Il motivo è semplice: è la fascia d'età su cui è stato fatto il più alto numero di screening naso-faringeo.

Questo mentre anche i decessi hanno colpito nella maggior parte le persone più anziane. Con Mestre come frontiera più colpita. (n.mun.)

