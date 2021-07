Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERIBELLUNO Sette over sessanta su dieci hanno già completato il ciclo vaccinale. Possono ottenere il green pass e andare in ferie all'estero. Oppure rimanere a casa ma con una minore possibilità di finire ricoverati in ospedale per il virus. Una percentuale che sale all'86,25 per cento se si considerano tutte le persone che, in provincia di Belluno, hanno avuto almeno una dose di vaccino. Nella classe d'età 50-59 sono 4 su 10 (39,8...