Sono già a Londra i gioielli del Ducale Tesoro da 2 miliardi trasferito all'alba

PALAZZO DUCALEVENEZIA Hanno lasciato Venezia ieri di buon mattino i gioielli dello sceicco del Qatar che erano esposti a Palazzo Ducale.Il furto dei due orecchini e di una spilla in platino e diamanti del valore di circa tre milioni di dollari è avvenuto mercoledì mattina, ultimo giorno di visite alla mostra Tesori dei Moghul e dei Maharaja che ora è volata a Londra e da lì partirà presto per New York.Gli allestimenti e le bacheche nella sala sono stati smontati giovedì notte, e tutte le operazioni sono avvenute sotto gli occhi vigili di...