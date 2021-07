Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sono entrati in azione sabato scorso i 25 steward ingaggiati dal Comune di Jesolo per cercare di placare e prevenire i disordini delle ultime settimane. Ma non sono stati sufficienti a mantenere l'ordine in una località presa d'assalto dai giovani poco propensi ad ascoltare. Divisi in più gruppi, gli steward hanno presidiato fino all'alba il cuore del lido, sedando più di un momento di tensione oltre che una rissa scattata nell'arenile...